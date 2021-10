Santa Maria Cilento, pesante sconfita a Trapani: 4-1

Il Santa Maria cilento ritorna con una pesante sconfitta dalla trasferta al Provinciale di Trapani. I granata isolani si sono imposti nettamente nei confronti dei cilentani che hanno dovuto rinunciare alla presenza del bomber Maggio. Una partita che è stata sempre in mano al Trapani, che al 18' passa in vantaggio con una bella azione personale di Bonfiglio. Al 31' è arrivato il raddoppio firmato da De Felice, il quale ha trasformato un penalty, ma prima della chiusura del tempo al minuto 40 una spettacolare rovesciata di Cunzi, ha riaperto i giochi. Ad inizio ripresa ancora De Felice, ha siglato il tris, poi al 26' il Santa Maria è rimasto in dieci per l'espulsione di Gargiulo, e al 44' Gatto, ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1. Una sconfitta che fa scivolare in classifica i giallorossi che domenica al Carrano ricevono il Cittanova.