Il Santa Maria Cilento piange la scomparsa del giovane Coronato

Una tragica notizia ha colpito il Santa Maria Cilento, il giovane juniores Lorenzo Pio Coronato, non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere dopo un mese mezzo dall'incidente che l'aveva visto coinvolto a bordo del suo scooter. Lorenzo, 18 anni, era da quattro anni un calciatore del club giallorosso di Castellabate, dove aveva fatto tutta la trafila fino alla juniores, anche se nell'ultima stagione complice un infortunio aveva giocato poco.

A ricordare Lorenzo, il tecnico Ambrogio Quintiero, oltre ad essere un valido centrocampista con propensioni da attaccante, si segnalava per la sua solarità che contagiava l'intero gruppo. Siamo tutti molto addolorati per questa prematura scomparsa". La società del presidente Francesco Tavassi, l'ha voluto ricordare sulla pagina ufficiale del club con una foto con la maglia giallorossa e con queste parole: «Correrai ora nei prati verdi del cielo. Un pensiero speciale per te Lorenzo e un abbraccio alla tua famiglia in questo momento di dolore».