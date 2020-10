Per il Santa Maria Cilento la prima uscita sul campo amico nel campionato di serie D coincide con una vittoria larga e convincente al cospetto di un'altra matricola come il Rotonda. E' stata una gara praticamente a senso unico che ha visto i giallorossi di casa partire subito in quarta e pronti a dimenticare la sconfitta nel derby con la Gelbison. Passano solo 6' e i ragazzi del presidente Tavassi e del tecnico Gianluca Esposito, vanno avanti con Maggio, servito da Capozzoli. Al 13' si è già sul 2-0 il solito Capozzoli, serve un assist al bacio per Ragosta che non sbaglia. Dopo soli 4' Capozzoli si mette in proprio e sigla il tris questa volta è Ragosta uomo assist. E con questo parziale si chiude la prima frazione. Nella ripresa al 20' sugli sviluppi di un angolo Maggio firma la sua doppietta personale e mette il sigillo al match che si conclude sul 4-0. Una prima al Carrano da incorniciare. Il Rotonda finisce in dieci per l'espulsione rimediata nel finale Formicola. E domenica per il Santa Maria, trasferta a Castrovillari. © RIPRODUZIONE RISERVATA