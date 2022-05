Santa Maria Cilento- Portici, ultima uscita casalinga dei cilentani

Per il Santa Maria Cilento, è tempo di saluti con l'ultima uscita sul proprio campo il " Carrano" di Castellabate. La formazione giallorossa del presidente Francesco Tavassi, infatti domani, con un giorno d'anticipo sul regolare programma gioca la gara casalinga con il Portici e con questo match si congeda dai propri tifosi, al termine di una stagione stagione vissuta tra alti e bassi che si chiude con una tranquilla permanenza in serie D. E i ragazzi del tecnico Angelo Nicoletti, cercheranno di salutare i propri sostenitori con una vittoria e magari il bomber Maggio, proverà a migliore il suo tabellino di reti realizzate che al momento si fermano a 15. Per l'occasione ingresso gratuito per i fedelissimi, e solo 5 euro per tutti gli altri. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 16.30 a dirigere sarà Palmieri di Brindisi.