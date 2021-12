Santa Maria Cilento ancora un rinvio: il match con il Portici salta per Covid

Per il Santa Maria Cilento continua lo stop forzato, ed ora sono tre le gare rinviate per il club di Castellbate, che dopo aver dovuto rinunciare alla trasferta di Biancavilla, per casi Covid nel club siciliano, è toccato proprio al sodalizio cilentano fare i conti con la positività di alcuni calciatori, per cui ha dapprima dovuto rinunciare alla sfida di domenica con il San Luca, e ora dopo ulteriori accentamenti nei quali sono emersi nuovi casi deve rinunciare anche alla gara di domani in programma al San Ciro di Portici.

La decisione è stata adottata dal Dipartimento Interregionale, che ha stabilito il rinvio a data da destinarsi. Una situazione che finisce per complicare i programma del Santa Maria che sarà costretta a sottoporsi a turni infrasettimanali che finiranno per condizionarne il cammino nel prosieguo della stagione.