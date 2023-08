Santa Maria Cilento-Potenza 0-6 ma Ferullo trova buone risposte

Dopo solo una settimana di lavoro per il Santa Maria Cilento arriva il primo test amichevole. La squadra di Osvaldo Ferullo, dopo le fatiche dei primi giorni di ritiro a Campagna, è scesa in campo contro il Potenza per un allenamento congiunto allo stadio Coviello di Viggiano.

La partita termina sul risultato di 6-0 a favore della formazione lucana che milita in serie C e con più giorni di preparazione alle spalle.

Nel primo tempo i giallorossi cilentani riescono a tenere bene il campo, capitolando due volte a causa di alcuni errori in fase d’impostazione.

Nella seconda frazione, con l’ingresso di molti giovani, il divario si fa più ampio. Il Potenza guadagna sempre più metri e rende rotondo il risultato finale.

Buona prova comunque da parte del team giallorosso che ha avuto modo di mettere in pratica i nuovi dettami tattici di mister Ferullo e ha accelerato i ritmi in vista della prossima stagione.

Nella prima frazione Ferullo, ha proposto il 3-5-2, mentre nella ripresa ha optato per 4-3-3. Nonostante il passivo il tecnico ha potuto notare l'impegno della squadra e l'abnegazione messa in questo test. «Del resto - ha detto a fine amichevole - dopo una sola settimana non potevo chiedere di più siamo al 40% e con la squadra da completare c'è ancora da lavorare».