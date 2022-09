Santa Maria Cilento, Tavassi: «Siamo pronti per affrontare chiunque»

Con il varo del calendario che dà il via anche al girone I di serie D a parlare è il presidente del Santa Maria Cilento Francesco Tavassi: «Finalmente, si comincia. La pubblicazione dei calendari è sempre un momento molto atteso perché ti proietta definitivamente verso gli impegni ufficiali della stagione sportiva. Siamo felici di cominciare per la prima volta in casa, dopo due anni consecutivi in trasferta, il nostro campionato. Sugli avversari non mi esprimo perché prima o poi bisogna affrontarli tutti. Sicuramente, non vediamo l’ora di giocare contro il Catania, piazza storica del calcio italiano, così come di ritrovare il Trapani, l’Acireale, senza nulla togliere ovviamente a tutte le altre squadre che affronteremo sempre con lo stesso piglio per cercare di trarre il massimo».

Sull'inizio della stagione interviene anche l'allenatore Francesco Di Gaetano: «Ci prepariamo alla prima gara con il Locri, con l'obiettovo di fare bene dinanzi ai nostri tifosi, poi penseremo a tutte le altre partite che vanno sempre giocate con la stessa cattiveria agoistica anche quando i valori sembrano differenti, ma ora tutta l'attenzione è rivolta al match di domenica al Carrano dove cercheremo di ottenere il massimo».