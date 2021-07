Santa Maria Cilento, il presidente Tavassi: «In settimana il nuovo allenatore»

Dopo l'ultima partita di campionato il presidente del Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi traccia il bilancio di questa prima stagione in serie D e guarda al futuro come la scelta del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Gianluca Esposito, per il momento sono saltate le ipotesi Maiuri, passato al Latina e Turco ex Agropoli, ma il presidente assicura che la scelta arriverà a giorni e il profilo sarà scelto nella figura di un tecnico capace di prosguire il progetto e la valorizzazione dei giovani: " Noi oltre alla prima squadra teniamo particolarmente al settore giovanile e lo conferma la seconda posizione nella clasifica giovani D valore. L'ottavo posto è un risultato straordinario in un anno complicato e con squadre di alto lignaggio. Il nostro intento è quello di alzare l'asticella magari con buona parte del gruppo". Inoltre il club guarda al sociale e all'ambiente: " Abbiamo avviato un progetto che ci vede al fianco di Legambiente per le spiagge pulite e quello dell'utilizzo delle borracce di alluminio per le nostre squadre e evitare l'uso della plastica e rispettarele attività energetiche naturali e farlo con i giovani calciatori è bello e anche stimolante". Il Santa Maria Cilento, vuole essere protagonista a lungo in questa categoria e non solo sul campo di calcio.