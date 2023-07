Santa Maria Cilento preso l'attaccante Catania, ex Lucchese

Per il Santa Maria Cilento arriva il primo rinforzo per l’attacco con la firma di Gioacchino Catania per la stagione sportiva 2023/24.

L’attaccante siciliano, 20 anni, è cresciuto nel Settore Giovanile del Palermo, per poi proseguire la sua carriera nelle giovanili del Cagliari. Il debutto tra i grandi è arrivato con la maglia della Pro Vercelli in Lega Pro, per poi approdare in altri due club professionistici, la Sampdoria e la Lucchese.

Queste le prime dichiarazioni del giovane attaccante dopo la firma con il club giallorosso: “Appena ho ricevuto la proposta del direttore che ringrazio non ho esitato un minuto a dire sì poiché il progetto tecnico e la filosofia della società mi hanno colpito positivamente. Mi avevano parlato benissimo del presidente e di tutto l'entourage, e ho avuto conferma della professionalità di tutti i componenti dirigenziali, ma mi ha colpito soprattutto la carica l’entusiasmo del presidente che ringrazio pubblicamente per l'opportunità e la fiducia.

Non ho ancora conosciuto il mister e il suo staff ma non vedo l'ora di cominciare per conoscere anche i miei nuovi compagni. Per ripagare la società della fiducia prometto massimo impegno e sputerò sangue in campo ogni qualvolta il mister mi darà la possibilità di giocare, per raggiungere assieme ai miei compagni l'obiettivo della società”.