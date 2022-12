Santa Maria Cilento preso l'attaccante Gaeta, ex Brindisi

Il Santa Maria Cilento, si è assicurata la prestazione di Lucio Gaeta, attaccante, 20 anni, proveniente dal Brindisi (serie D). Gaeta, cresciuto nella scuola calcio “Primavera” ed in seguito all’Assocalcio Salerno, è salito alla ribalta nazionale con le giovanili della Fiorentina per le sue qualità. Sempre in D, il giovane calciatore salernitano ha vestito anche le maglie di Cassino e Gladiator. Dopo la foto di rito con la nuova casacca giallorossa ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Santa Maria Cilento: “Sono felice di approdare a Castellabate, dove trovo un ambiente sano ed una società di cui tutti ne parlano bene. Spetterà a me ripagare la fiducia del club”. Gaeta, ha cominciato da subito ad allenarsi con i nuovi compagni agli ordini del tecnico Di Gaetano.