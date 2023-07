Santa Maria Cilento, preso il difensore Bonfini, arriva dal Real Aversa

Il Santa Maria Cilento mette a segno il suo primo colpo di mercato.

È ufficiale l'acquisto del difensore Raimondo Bonfini, 25 anni, che arriva da due stagioni consecutive passate al Real Aversa. Il calciatore, di Torre Annunziata, vanta molte presenze con diverse squadre: dall'Agropoli, alla Gelbison, passando per il Troina e il Rotonda.

La sua esperienza sarà sicuramente un tassello in più in vista della nuova stagione sportiva degli uomini di mister Ferullo. "Sono veramente felice e orgoglioso di cominciare questa nuova avventura con il Santa Maria Cilento.

Appena ho ricevuto la chiamata da parte del direttore Guariglia non ho esitato un attimo e ho subito accettato la proposta. Questa è una società forte e con grandi obiettivi per il futuro. Darò sempre il massimo per questi colori e questa maglia per raggiungere insieme alla squadra e ai tifosi grandi traguardi". Queste le prime dichiarazioni di Bonfini, alla pagina social del club giallorosso del presidente Tavassi, dopo la firma e la stretta di mano con il numero uno del sodalizio cilentano.