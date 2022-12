Santa Maria Cilento preso il difensore Di Cristina ex Cittanovese

Per il Santa Maria Cilento un nuovo arrivo con l'innesto di: Angelo Di Cristina. Il giovanissimo difensore, classe 2005, arriva dalla Cittanovese dove, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 4 presenze da titolare. Il giocatore, originario della Sicilia, vanta già una discreta presenza, visto che, già a 15 anni, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista, venendo scelto dalla Reggina.

Dotato di una grande versatilità, Di Cristina possiede anche una gran forza fisica. Con questa scelta, il Santa Maria Cilento, prosegue l’idea di dare sempre più spazio ai giovani, creando un progetto ambizioso e rivolto al futuro. Il neo giallorosso dopo la foto di rito con la nuova maglia ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova avventura con il club di Castellabate: “Ringrazio tutti per la possibilità che mi è stata data e sono desideroso di dare il mio contributo alla causa. Essere in uno spogliatoio con altri ragazzi della Sicilia mi aiuterà ad ambientarmi il prima possibile”.