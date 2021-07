Santa Maria Cilento il primo innesto è Vitale un under ex Sorrento

Il Presidente Francesco Tavassi, con il nuovo direttore sportivo Antonio Amodio, è al lavoro per allestire la squadra che si presenterà al via per la stagione 2021/22 e dopo l'annuncio di due pedine di spicco come Maggio e Campanella, ecco un primo vero innesto da mettere a disposizione del tecnico che ancora non è stato scelto, continua infatti, lo scouting per individuare l'allenatore che dovrà sostitire Gianluca Esposito, il quale ha già da qualche settimana salutato i giallorossi. A rinforzare l'organico è arrivato un under di grande prospetto si tratta del centrocampista Mattia Vitale, 17 anni, arrivato dal Sorrento,Il Santa Maria ha superato la concorrenza di altri club che avevano messo gli occhi su questo elemento proodotto della cantera del club partenopeo.