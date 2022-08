Santa Maria Cilento promossi sette juniores in prima squadra

Non solo colpi di mercato e facce nuove, il Santa Maria Cilento, da sempre attenta alla crescita del settore giovanile, anche quest’anno, ha pescato dalla Juniores, autrice, nello scorso campionato, di una cavalcata che l’ha portata fino ai playoff nazionali.

Da qui infatti, provengono tanti ragazzi che sono stati promossi in prima squadra: dall’esterno d’attacco Luca Sessa, al centrocampista Alessandro D’Auria, entrambi 18enni, passando per il portiere Antonio Fezza, 16 anni. Sempre dalla Juniores, ma con diverse presenze in serie D, ci sono le conferme del brillante centrocampista Ciro Ventura, 17 anni, del tuttofare Michele Morlando, 18 anni, e del promettente attaccante Antonio De Mattia 19 anni. Giocatori che, la passata stagione, hanno dimostrato di poter dire la propria in quarta serie con la maglia giallorossa cilentana.

Tra questi, c’è anche un gradito ritorno dopo un lungo stop che l’ha tenuto lontano dai campi per un anno. Si tratta di Pietro Citro, centrocampista giallorosso, 19 anni, che da ormai 3 stagioni veste i colori del Santa Maria e che, finita la riabilitazione, è tornato a pieno servizio del tecnico Di Gaetano.