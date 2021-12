Santa Maria Cilento, gara rinviata: calciatori positivi al Covid

Quando sembrava che per il Santa Maria Cilento fosse arrivato il momento di ritornare in campo dopo lo stop della scorsa settimana nel tardo pomeriggio con un comunicato da parte del club giallorosso è arrivata la notizia che dopo i consueti test anti Covid 19, alcuni calciatori cilentani, sono risultati positivi per cui è partita la procedura prevista in questi casi e su disposizione del Dipartimento Interregionale è stato disposto il rinvio della gara che sarà recuperata in data da stabilire. Intanto la società del presidente Tavassi, ha fatto sapere che quanti hanno acquistato il tagliando, lo stesso sarà valido in occasione del match di recupero.