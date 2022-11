Santa Maria Cilento-Real Aversa 0-0, termina in parità il derby di recupero

Finisce a reti inviolate il derby regionale del girone I di serie D tra il Santa Maria Cilento e il Real Aversa, gara rinviata nella nona giornata per la presenza in casa del club casertano di alcuni calciatori risultati positivi al Covid.

Al triplice fischio le squadre sono rientrate negli spogliatoi con lo stesso punteggio con cui avevano iniziato 0-0. A dire il vero le due formazioni hanno provato a superarsi.

La prima occasione è per i padroni di casa dopo un solo minuto di gioco, ma Tandara, spreca la preziosa occasione, poi sono gli ospiti del Real Aversa a sfiorare la rete con Fornicola, che scheggia la traversa. Per il Santa Maria ci prova in un paio di occasioni Bonanno, ma al 40' è il team casertano a far gridare alla rete col tentativo di Cavallo, che finisce finisce sul palo.

Nella ripresa ancora i giallorosi di Di Gaetano, provano a sorprendere la retroguardia granata, ma Ventura viene neutralizzato dal portiere Russo. Poi è il Real Aversa a cercare con più insistenza la via della porta con Cavallo, Del Prete e Del Vecchio, mentre tocca a Bonanno tenere sulle spine gli uomini del tecnico Maschio, ma nessuna delle due formazioni inquadra la porta e ne viene fuori un pareggio senza reti che fa salire il Santa Maria a quota 13 e aggianciare i siciliani del Paternò, mentre il Real Aversa che lamenta un punto di penalizzazione si porta a 15 punti. Domenica nella 13esima giornata i cilentani giocano in trasferta con il San Luca, mentre il Real Aversa rende visita al Licata.