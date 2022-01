Santa Maria Cilento-Real Aversa 0-0, terzo pari consecutivo per i cilentani

Il Santa Maria Cilento inanella il terzo pareggio consecutivo e lo fa sempre con lo stesso risultato di 0-0. La squadra di Castellabate del tecnico Nicoletti sembra aver smarrito la via della vittoria e soprattutto la via della rete che manca da troppo tempo. E neanche con il Real Aversa affrontato sul campo amico del Carrano, Campanella - costretto a lasciare il campo per un infortunio - e soci sono riusciti a sbloccarsi da questo stallo.

Dopo una prima frazione davvero avara di emozioni, nella ripresa i cilentani giallorossi hanno aumentato il ritmo e ci ha provato Gabionetta in un paio di circostanze, ma anche il Real Aversa ha messo paura a Grieco, bravo a fermare prima La Monica e subito dopo l'ex Giordano. Nel finale il Santa Maria, ha tentato di superare la difesa dei casertani, ma le conclusioni d Oviszach e Maggio non hanno sortito l'effetto sperato e dopo 4’ di recupero è arrivato il triplice fischio che ha sancito il terzo pareggio consecutivo senza reti. E mercoledi nel turno infrasettimanale i giallorossi cilentani, saranno di scena sul campo del Lamezia.