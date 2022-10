Santa Maria Cilento-Real Aversa rinviata: casi Covid nel club casertano

La gara Santa Maria Cilento - Real Aversa, in calendario domenica 30 ottobre per la nona gironata di andata di serie D girone I, su disposizione del Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti, a seguito della richiesta del club casertano è stata rinviata a mercoledì 23 novembre alle ore 14.30. Alla base del provvedimento adottato, ci sono i diversi casi Covid che hanno colpito il gruppo squadra del Real Aversa. I dirigenti del club cilentano con una nota augurano una pronta guarigione ai calciatori della formazione granata e nel contempo rendono noto che quanti hanno già acquistato i tagliandi per assistere alla gara rinviata gli stessi potranno essere utilizzati nel match di recupero in programa il 23 novembre. Il real Aversa con 15 punti occupa la terza posizione, mentre il Santa Maria Cilento con 11 punti staziona a centro classifica.