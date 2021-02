Il Santa Maria Cilento mentre prepara agli ordini del tecnico Gianluca Esposito la prossima gara sul campo amico del Carrano con la Cittanovese in programma domenica, da oggi conosce anche la data del recupero del match rinviato nella nona giornata per la presenza di calciatori positivi nelle fila del Troina. E il Dipartimento Interregionale, ha stabilito che questa partita sempre in programma sul campo della formazione cilentana si giocherà mercoledì 17 alle ore 14.30. Campanella e soci, cercheranno di sfruttare al meglio questo doppio turno casalingo cercando di fare il pieno per riportarsi in zona playoff che dista solo un punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA