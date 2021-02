Il Santa Maria Cilento è attesa domani dalla gara di recupero con il Troina, rinviata lo scorso 23 dicembre in occasione della 9 giornata di andata per la presenza eccessiva di calciatori positivi nel club ennese. I giallorossi del tecnico Gianluca Esposito, arrivano dalla convincente vittoria con la Cittanovese e provano a ripetersi per entrare in zona playoff e agganciare i cugini della Gelbison alla vigilia del derby in programma domenica sempre sul campo amico del Carrano. A questo confronto con i siciliani, il Santa Maria ci arriva incerottato per i tanti infortunati che affollano l'infereria. Esposito, deve rinuciare a: Mansi, Dentice, Romanelli, Sagliano, Vincenzo Romano e Pastore, per cui farà ricorso agli under e tra i convocati figura anche l'ultimo arrivato Chiariello. La gara con il Troina inizia alle ore 14.30 arbitra Muccignato di Pordenone

© RIPRODUZIONE RISERVATA