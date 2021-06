Santa Maria Cilento stende il Rende 3-0 e blinda la salvezza in anticipo

Il Santa Maria Cilento del tecnico Gianluca Esposito, non sbaglia il secondo match point e si aggiudica in modo largo il confronto con il Rende, gara di recupero della dodicesima giornata e con una prova autorevole si impone contro la squadra calabrese che nell'occasione presentava in panchina il nuovo allenatore Gigi De Rosa, ma questo non è bastato per tornare indenni dalla trasferta del Carrano.

Il Santa Maria è passato in vantaggio nella prima frazione con un rigore trasformato da Tandara. Nella ripresa i giallorossi hanno rimpinguato il bottino con il bomber Maggio al suo 17esimo sigillo stagionale e e nel finale Maio, ha messo il sigillo alla sfida che si è chiusa con il punteggio di 3-0.

Una vittoria che fa salire il Santa Maria a quota 38 con + 14 sul Marina di Ragusa che occupa la penultima posizione e che domenica nel terzo recupero sarà proprio l'avversaria dei giallorossi del presidente Tavassi, che arrivano alla sfida con la salvezza in tasca e la certezza che anche l'anno prossimo saranno ai nastri di partenza della serie D.