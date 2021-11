Santa Maria vittoria in rimonta nel segno di Tandara e Maggio

Il Santa Maria Cilento continua nella striscia positiva e, dopo la brillante qualificazione in Coppa Italia, vince anche in campionato dove riesce a superare nel turno casalingo il Rende. È una rimonta da urlo quell dei cilentani, considerando che la formazione calabrese si era portata in vantaggio al minuto 21 della prima frazione grazie ad una rete di Mazzotta.

La replica dei giallorossi di Nicoletti trova i suoi frutti al minuto 41 quando Tandara, già protagonista nella sfida di Coppa, riporta la gara in equilibrio con cui si chiude il tempo. Nella ripresa un fallo in area su Ovszach induce l'arbitro a concedere il penalty che lo specialista Maggio trasforma. Al 13’ ancora un fallo in area di Piscopo, questa volta proprio su Maggio che dal dischetto non sbaglia mai e firma il 3-1. Solo nel recupero il Rende accorcia con Abbey, ma il Santa Maria si porta a casa i 3 punti che la fanno salire a quota 17 al centro della graduatoria.