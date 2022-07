Santa Maria Cilento, Coulibaly rinnova per il quarto anno

Tra il Santa Maria Cilento e il centrocampista ivoriano Kassoum Coulibaly, 24 anni, è ancora feeling. Il calciatore africano, infatti, sarà protagonista con la casacca giallorossa della squadra di Castellabate per la quarta stagione consecutiva.

Dopo aver contribuito alla storica promozione in serie D ha vestito anche in quarta serie per due annate sportive i colori del club caro al presidente Francesco Tavassi prima del nuovo rinnovo giunto nella giornata odierna. Nell’ultima stagione, tra campionato e coppa, ha totalizzato 34 presenze e messo a segno due reti, dimostrando ancora una forza con le sue grandi capacità di adattamento a seconda delle necessità della squadra.

«Ormai mi sono un cittadino onorario di Castellabate e questa maglia la porto sulla pelle», queste le prime dichiarazioni di Coulibaly, che appare pronto per la nuova stagione che partirà con il ritiro fissato per la prossima settimana.