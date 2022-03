Santa Maria Cilento, rinviata la gara di mercoledì con il Troina per Covid

Il Santa Maria Cilento dopo aver brindato per la prima volta in questo girone di ritorno al successo in campo avverso, era chiamata a giocare mercoledì nel turno infrasettimanale in casa con il Troina, ma stamani il Dipartimento Interregionale facendo seguito alla richiesta inoltrata dal club siciliano che ha evidenziato la presenza di alcuni suoi tesserati risultati positivi al Covid, ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi.

Il Santa Maria Cilento, anche alla luce del riposo che l'attende nella 32esima giornata tornerà in campo il 10 aprile quando sarà impegnata nella trasferta di Castrovillari.