Santa Maria Cilento, ultimato il ritiro a Polla, Di Gaetano: «Buona strada»

Per Il Santa Maria Cilento, oggi ultimo giorno di lavoro per la seconda fase del ritiro che si è svolta a Polla (Sallerno). Il team giallorosso si è congedato dal centro valdianese omaggiando l'assessore Federica Mignoli, con una maglia del club. Dopo i saluti il tecnico Francesco Di Gaetano, ha analizzato le due settimane di lavoro e i test effettuati:

«Posso affermare che siamo sulla buona strada al cospetto di un gruppo di validi giovani, ritengo che stiamo rispettando i programmi societari, per questo posso ritenermi soddisfatto. Nei due test con formazioni di pari categoria abbiamo ben figurato. Dopo la breve sosta dovremo riprendere a lavorare per migliorare la nostra brillantezza per essere ancora più propositivi e sono convinto che potremo far divertire i nostri sostenitori».

Intanto il primo impegno ufficiale è previsto per il 28 agosto con il match di Coppa Italia, i giallorossi ospiteranno al Carrano il Lamezia alle ore 16. E anche su questa gara il tecnico siciliano appare ottimista: «Avremo di fronte un team che punta al ritorno in serie C che non dobbiamo sottovalutare, anzi, deve essere per noi l'occasione per entrare subito in clima campionato».