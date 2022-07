Santa Maria Cilento in ritiro a Polla, domani parte la preparazione

Per il Santa Maria Cilento sono finite le vacanze. La squadra di Castellabate del presidente Francesco Tavassi, che si appresta ad affrontare per la terza stagione consecutiva la serie D, domani inizierà la preparazione al Carrano con novità importanti in panchina con la guida tecnica affidata a Francesco Di Gaetano che subentra a Nicoletti, a cui è stata affidata la responsabilità dell'area tecnica del club.

A portare il saluto il presidente Tavassi, il quale ha evidenziato come l'obiettivo del sodalizio rimane sempre quello di valorizzare i giovani molto validi presenti nel ricco vivaio del team giallorosso e cercare di migliorare i risultati ottenuti nelle due stagioni precedenti.

Dopo cinque giorni di lavoro sul campo amico, Campanella e compagni, si trasferiranno a Polla, nel Vallo di Diano, dove allo stadio Medici proseguiranno la preparazione da lunedì 1 agosto fino a sabato 13.