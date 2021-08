Santa Maria Cilento, tris al Salernum nel secondo test match

A distanza di di tre giorni il Santa Maria Cilento nel ritiro di Polla effettua il secondo test match e, dopo aver affrontato la Pollese di seconda categoria, questo pomeriggio nell'impianto del centro valdianese si è confrontata con il Salernum Baronissi, compagine di eccellenza.

Il tecnico dei giallorossi cilentani ha proposto il solito 4-3-3 e nella prima frazione si è messo in evidenza il brasiliano Borges che ha realizzato la rete del vantaggio al 25’ su assist di Romano al termine di una bella combinazione che ha visto protagonista anche Coulibaly. E sull'1-0 si è andati al riposo. Nella ripresa al 9’ Citro ha siglato il raddoppio su assist di Masullo.

Al quarto d'ora Nocoletti ha cambiato in toto la squadra schierando un undici nuovo e al 33' il Salernum Baronissi si è procurato un rigore per fallo del portiere Fezza e dal dischetto Lamberti ha accorciato le distanze. Dopo soli due minuti Tandara, servito da Giordano, sotto misura ha griffato la terza rete per il Santa Maria e sul 3-1 si è chiusa la gara amichevole.

Intanto in attesa di conoscere la prossima avversaria da affrontare a metà settimana, la compagine di Castellabate saluterà Polla domenica prossima con l'amichevole con i pari categoria del Francavilla.