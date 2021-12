Santa Maria Cilento, c'è il San Luca e Nicoletti ritrova tutta la rosa

Il Santa Maria Cilento, che come i cugini della Gelbison, nella scorsa giornata è stata costretta a rimanere ai box per la presenza di calciatori positivi nel Biancavilla, che avrebbe dovuto affrontare nella trasferta isolana, è pronta a riprendere il cammino verso un posto nella zona playoff, e per la gara contro i calabresi del San Luca, il trainer dei giallorossi, Angelo Nicoletti, dopo molte giornate in cui ha dovuto fare i conti con le assenze di diversi protagonisti, può contare su tutti gli uomini della rosa per cui avrà solo problemi di scelta, anche se non rinuncerà al bomber Maggio.

Si gioca al Carrano con inizio alle ore 14.30 a dirigere il confronto è stato designato Dini, della sezione di Città di Castello.