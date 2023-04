Santa Maria Cilento-San Luca 0-0, finisce in parità senza reti

Il Santa Maria Cilento non sa più vincere e anche contro il San Luca sul campo amico del Carrano di Castellabate non va oltre il pareggio senza reti.

Una gara dai due volti per la formazione del tecnico Di Gaetano, che nel primo tempo ha provato a sbloccare il risultato con insistenza ma l'estremo difensore Antonino, e la scarsa precisione degli avanti giallorossi non fanno mutare il punteggio iniziale. In particolare intorno alla mezzora sono tre le occasioni create da Tandara, da De Marco che scheggia la traversa e Catalano, che impegna il portiere calabrese.

Nella ripresa cambia lo spartito sono gli ospiti a prendere in mano la situazione e nel finale di gara Cannizzaro, è chiamato a fare gli straordinari per salvare la porta cilentana in tre occasione il portiere giallorosso salva prima in mischia e al 43' è il palo ad aiutarlo sulla conclusione a botta sicura Yakovlev, mentre nel secondo di recupero si supera con una prodezza che nega la rete a Maesano, blindando il risultato di 0-0. Il Santa Maria Cilento sale a 38 punti e resta in zona tranquilla nel prossimo match trasferta sul campo del Licata.