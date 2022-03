Santa Maria Cilento, secondo recupero: al Carrano arriva il San Luca

Il Santa Maria Cilento dopo il pari ottenuto in rimonta sul terreno amico con il Trapani, torna nuovamente in campo a distanza di tre giorni e domani i giallorossi di Castellabate, affronatano il San Luca, match rinviato in occasione della 17esima giornata di andata. Per gli uomini di Angelo Nicoletti, che per l'occasione deve ancora rinunciare al capitano Campanella, il quale però, ha cominciato a lavorare con i compagni, la sfida con il San Luca li vedrà ancora giocare con il supporto del pubblico di casa.

I cilentani che in questo anno solare non hanno ancora vinto, vanno a caccia del primo brindisi e sperano nella buon momento del bomber Maggio, per lui finora 12 sigilli per riuscire a rompere il tabù. Fischio d'inizio alla 14.30 arbitra Di Mario di Ciampino