Santa Maria Cilento a San Luca rientra il capitano Campanella

Il Santa Maria Cilento dopo il pareggio senza reti nel recupero di mercoledì al Carrano con il Real Aversa va in trasferta sul campo del San Luca che in classifica precede di due lunghezze la squadra di Castellabate che con 13 punti è in piena bagarre per la zona playout. La formazione del presidente Tavassi, per questa sfida in terra calabrese può contare sul recupero del capitano e difensore Campanella, che dopo aver scontato il turno di squalifica ritorna a disposizione dell'allenatore Di Gaetano, che lo schiererà dal primo minuto. Anche con il San Luca sarà proposto il 4-4-2. Si gioca al Corrado Alvaro di San Luca si inizia alle ore 14.30 arbitra Li Vigni di Palermo.