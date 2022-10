Santa Maria Cilento-Sancataldese per allungare la serie utile

Dopo aver centrato il Santa Maria Cilento la terza vittoria di seguito e con la classifica che ha ripreso a sorridere ai colori giallorossi, in casa del club di Castellabate si prova ad allungare la serie utile andando a rendere visita alla Sancataldese che occupa l'ultima posizione con soli tre punti frutto dell'unica vittoria ottenuta dai siciliani a fronte di sei sconfitte rimediate.

A presentare il match di domani è il talentuoso Donato Capozzoli, ritornato nei ranghi dopo una lunga assenza a causa di un brutto infortunio: «Dopo esserci liberati e rotto il ghiacchio abbiamo raccolto 4 risultati utili con tre vittorie consecutive, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia e sottovalutare l'avversario che sicuramente arriva all'appuntamento affamato per lasciarsi alle spalle il momento negativo. Noi siamo carichi e cercheremo di ripetere le prestazioni fatte nelle ultime prestazioni. Per questo vogliamo portare a casa il massimo e per quanto mi riguarda sono pronto a dare il mio apporto».

Di Gaetano confermerà il 4-4-2 con Johhson e Tandara in avanti e con Bonanno, pronto a subentrare. La gara si gioca al Mazzola di San Cataldo dirige Molinaro di Lamezia Terme. Si inizia alle 15.