Santa Maria Cilento va a Sant'Agata per interrompere la serie negativa

Il Santa Maria Cilento che in quest'anno solare non è riuscita ancora a vincere una volta ed ha collezionato solo tre pareggi e ben quattro ko rimediati in sequenza, proverà a interrompere la serie negativa e riprendere la corsa verso la zona che conta della classifica. La squadra di Angelo Nicoletti, che ha recuperato quasi tutti gli infortunati, è attesa dall'insidiosa trasferta in terra siciliana sul campo del Città di Sant'Agata, compagine che con 33 punti occupa la sesta piazza e guarda ai playoff. Per questa sfida sarà confermato il consueto 4-3-3. Il fischio d'inizio è stato posticipato di mezz'ora e si parte alle 15 arbitra Vingo della sezione di Pisa.