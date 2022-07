Santa Maria Cilento, sarà ancora l'under Grieco a difendere i pali

A difendere i pali della porta del Santa Maria Cilento, sarà ancora una volta il giovane portiere in quota under Giovanni Grieco, 20 anni. L’estremo difensore ha rinnovato l’accordo con il club cilentano, dove è praticamente cresciuto, facendo tutta la trafila dalla scuola calcio alla prima squadra. Nelle ultime due stagioni in serie D, Grieco ha collezionato in totale 44 presenze con la maglia del Santa Maria. “Sono felice di continuare a difendere i pali della Santa Maria Cilento - ha dichiarato Grieco - E’ un legame che va oltre il campo visto che sono cresciuto con questa società. Non vedo l’ora di ricominciare perché vogliamo toglierci tante belle soddisfazioni”. Subito dopo l'accordo con il presidente Francesco Tavassi, la foto di rito con la sciarpa giallorossa del club di Castellabate.