Santa Maria Cilento con il Sassuolo per il progetto «Generazione S»

Il Santa Maria Cilento entra a far parte di Generazione S, il progetto del Sassuolo con l’obiettivo di promuovere la crescita sportiva e personale di tutti i giovani atleti del club cilentano condividendo i valori e le metodologie del Sassuolo.

L’intesa è stata siglata, a Napoli, tra il presidente del Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi, e l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. «Siamo soddisfatti per questa collaborazione con un club che condivide i nostri valori attraverso un progetto sportivo, etico e sociale che sicuramente porterà buoni frutti ad entrambe le società», ha detto, a margine della firma, l’amministratore delegato del Sassuolo.

«È un momento molto importante per la crescita della nostra società perché abbiamo siglato un accordo con una delle migliori società professionistiche in Italia. Ringrazio l’amministratore delegato, Giovanni Carnevali, e il Sassuolo per questa opportunità - ha aggiunto Tavassi - Avere il Sassuolo come riferimento per il nostro progetto di crescita, incentrato sui giovani, è motivo di orgoglio e ci dà una nuova carica».

Intanto il club cilentano dopo aver vinto nella passata stagione il primo premio nella classifica Giovani D Valore, nella prima graduatoria emessa dalla Lega Dilettanti occupa la seconda posizione nel girone I a conferma che i giovani sono al centro del progetto del club giallorosso di Castellabate.