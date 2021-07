Il Santa Maria Cilento sceglie: il nuovo allenatore è Angelo Nicoletti

Dopo una lunga attesa in casa Santa Maria Cilento, si alzato il velo sulla scelta del nuovo allenatore. I dirigenti del club giallorosso alla fine hanno deciso di optare per una soluzione interna puntando su un giovane allenatore che fino alla scorsa stagione ha lavorato con le squadre del settore giovanile. E la scelta è ricaduta su Angelo Nicoletti, già trainer della formazione Juniores Nazionale del club di Castellabate. Nicoletti, ha iniziato la sua carriera con il Santa Maria, partendo dalla categria dei più piccoli fino ad approdare alla prima squadra. Soddisfatto per la scelta ha dichiarato: " Sono felice di poter guidare la squadra del mio paese in un torneo così prestigioso come la serie D. E' il cororamento di un sogno iniziato molti anni fa con la scuola calcio. Cercherò di ricambiare questa fiducia lavorando quotidianamente con i ragazzi per raggiungere i traguardi che il club intende centrare". Angelo Nicoletti, sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni con il nuovo ds Antonio Amodio.