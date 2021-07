Santa Maria Cilento, scelto il ds: è Antonio Amodio

In attesa di scegliere l'allenatore dopo il divorzio con Gianluca Esposito, il Santa Mria Cilento, del presidente Tavassi, mette un tassello importante nell' area che dovrà effettuare il mercato e le operazioni per cercare di mettere a disposizione del nuovo tecnico uomini in grado di ben figurare e migliorare l'ottavo posto conquistato in questa prima stagione in serie D per il club di Castellabate. E la società giallorossa ha annunciato di aver trovato l'intesa con Antonio Amodio, il quale andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo, ruolo già affidato a Alberico Guariglia, il quale rimarrà ad occupare la poltrona di Direttore Generale. Antonio Amodio, arriva dal Sorrento dove ha ricoporto quest'incarico nelle ultime due stagioni. In precedenza è stato responsabile scouting per il centro sud per la Spal. Il primo compito sarà per Antonio Amodio, sarà quello di individuare il trainer che dovrà guidare il Santa Maria nella prossima stagione.