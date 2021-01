Il Santa Maria Cilento non riesce a vincere in questo nuovo anno e dopo aver lasciato punti pesanti con le ultime due Rende e Marina di Ragusa, finisce per perdere con un'altra pericolante come il Città di Sant'Agata scesa in campo con tanta determinazione e voglia di risalita e alla fine la squadra messinese è riuscita nell'intento portandosi a casa i tre punti che sono pesantissimi in chiave salvezza. A decidere la sfida è stata la marcatura di Mistretta nella fase iniziale della seconda frazione.

La squadra di Esposito, accusa il colpo tanto da rischiare di subire il raddoppio in contropiede. Il Santa Maria, va anche a segno con il bomber Maggio, ma la marcatura viene annullata per fuori gioco. Nel finale ci prova ancora la formazione cilentana ma senza esito e al triplice fischio è 1-0 per il Città di Sant'Agata. E mercoledì nel turno infrasettimanale il Santa Maria ospita il Biancavilla.

