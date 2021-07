Santa Maria Cilento sconfitta 2-1 sul campo della Cittanovese

Si chiude con una sconfitta che non pregiudica nulla la lunga prima stagione del Santa Maria Cilento nel campionato di serie D. Si è arrivati fino a inizio luglio per terminare la regular season del girone I e nelle quattro gare di recupero dell'ultima giornata figurava anche il match tra la Cittanovese e il Santa Maria, che in un primo momento poteva risultare decisivo per la lotta salvezza con la squadra calabrese impegolata nella zona minata, ma alla luce dei risulati maturati mercoledì che hanno decretato la retrocessioe del Marina di Ragusa, la gara odierna si è rivelata utile solo per le statistiche. Alla fine ha vinto la Cittanovese che ha costruito il suo successo nella prima frazione con una doppietta di Viola, siglata intorno alla mezzora. Per il Santa Maria la rete è giunta quasi allo scadere ed è stata siglata da Tandara, per il definitivo 2-1. Quella di Cittanova è stata anche l'ultima partita per l'allenatore Gianluca Esposito, il quale aveva già fatto sapere di non proseguire il rapporto con il club del presidente Francesco Tavassi. I dirigenti sono già al lavoro per trovare il sostituto che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione. Il Santa Maria chiude quest'esordio in serie D con 45 punti e l'ottavo posto in classifica. Un bilancio sicuramete positivo per una matricola assoluta.