Santa Maria Cilento sconfitta di rigore sul campo del Messina Fc

Il Santa Maria Cilento torna a mani vuote dallo stadio Franco Scoglio di Messina. Gli uomini di Esposito al cospetto di una delle pretendenti al salto tra i professionisti, non sfigura, anzi, avrebbe meritato di tornare a casa con un risultato utile, invece per i giallorossi arriva la sconfitta maturata nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Francesco Lodi, per lui tanta serie A.

Dopo una prima frazione giocata alla pari con gli uomini di Costantino, nella parte iniziale del secondo tempo arriva la svolta che fa pendere la bilancia a favore del Messina Fc, al 6' Bevis si procura il penalty che Lodi, trasforma con freddezza. La reazione del Santa Maria è immediata ma i tentativi di Maggio prima e Ragosta dopo non sortiscono l'effetto sperato e il Messina Fc stringendo i denti porta a casa tre preziosi punti che la tengono in corsa per la promozione. Al Santa Maria resta l'amaro in bocca e l'espulsione nel finale del tecnico Esposito.

Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA