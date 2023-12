Santa Maria Cilento sconfitta nel test amichevole con l'Agropoli 0-1

Il Santa Maria Cilento per non perdere il ritmo partita in vista della ripresa del campionato ha sostenuto un test amichevole con l'Agropoli formazione di eccellenza.

Per il tecnico dei giallorossi di Castellabate Antonio Rogazzo, si è trattato di un buon test nel quale ha avuto modo di provare alcune soluzioni in vista del delicato match che attende Campanella e compagni, sul campo del Gallipoli che chiude la classifica con 12 punti, mentre i cilentani anche loro in piena bagarre playout sono a 18, per cui si tratta di uno scontro in chiave salvezza.

Per la cronaca l'amichevole che si è giocata al Carrano di Castellabate è stata vinta dall'Agropoli per 1-0 grazie alla rete di Rimoli. Anche per l'Agropoli di Ambrosino, è stato un buon allenamento che conferma il buon momento dei delfini attualmente saliti in zona playoff.