La matricola Santa Maria Cilento vera rivelazione del gironeI della serie D grazie al suo cammino che attualmente la vede collocata al secondo posto si è guadagnata l'attenzione del noto canale tematico Sportitalia, e l'emittente nel pomeriggio ha invitato il presidente del club giallorosso Francesco Tavassi, il quale pur consapevole del buon momento che sta vivendo la sua squadra, ha sottolineato ai microfoni della nota tv, come la stagione sia solo alla fase iniziale e che l'obiettivo del club della città divenuta famosa per il film Benvenuti a sud, resta quello della permanenza nel principale torneo dei dilettanti nazionali. " Sarebbe bello rimanere in vetta- ha detto Tavassi- la nostra società con quasi novanta anni di storia è ben strutturata, ma non sarà facile rimanere a lungo in alto. sara in ogni caso un campionato equilibrato anche se c'è da attendere il ritorno delle squadre più blasonate". Poi si è soffermato sulla scelta del tecnico Gianluca Esposito: " Dopo il salto in D volevamo puntare su un allenatore abituato a lavorare con i giovani e riultati ci stanno dando ragione". Per il club cilentano è davvero un bel momento quello che si sta vivendo e che a Castellbate si augurano possa continuare a lungo.

