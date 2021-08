Santa Maria Cilento, ultima del ritiro finita in sconfitta: vince 1-0 il Francavilla

Il Santa Maria Cilento chiude con una sconfitta le due settimane di ritiro svolto a Polla, e proprio nell'impianto valdianese il team guidato in panchina dal tecnico Angelo Nicoletti, ha sostento il quarto test match e dopo il pesante ko rimediato al Menti con la Juve Stabia di serie C, anche nell'ultima uscita con i pari categoria del Francavilla, non andata meglio. I lucani si sono imposti 1-0 grazie alla marcatura di De Marco, giunta dopo 11' nel corso della prima frazione di gioco. Il Santa Maria, che ha sfiorato in un paio di circostanze il pareggio, è apparsa una squadra contratta che evidentemente ha pagato i carichi di lavoro effettuati ne corso dei 15 gioni di lavoro. Ovviamente, il tecnico Nicoletti, nonostante la sconfitta ha tratto utili spunti sui quali dovrà lavorare da martedì quando Campanella e soci ,si ritroveranno al Carrano di Castellabate, per continuare la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione che partirà con le gare di Coppa Italia in programma il 12 settembre.