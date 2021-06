Santa Maria Cilento si congeda dai tifosi con una vittoria 1-0 sull'Acireale

Il Santa Maria Cilento conclude la sua prima esperienza in serie D congedandosi davanti ai tifosi di casa con una vittoria di grande prestigio ottenuta al cospetto dell'Acireale che lotta ancora per conservare la quinta poltrona utile per entrare nella griglia playoff. E i giallorossi di Gianluca Esposito, vincendo di misura 1-0 al triplice fischio possono festeggiare. Dopo una prima frazione finita senza reti, nella ripresa arriva la marcatura del bomber Domenico Maggio, che mette la firma e sigla il suo 18esimo sigillo stagionale. Per il Santa Maria, è la decima vittoria in questo torneo che la fa salire a quota 45 che vale l'ottavo posto, un risultato senz'altro positivo per una matricola. E sabato ultimo appuntamento di questa stagione sul campo della Cittanovese.