Santa Maria, parte la Coppa Italia domani arriva il Lamezia: out Coulibaly

Per il Santa Maria Cilento non è ancora campionato ma la gara di domani con il Lamezia ha un valore importante si gioca per il passaggio al secondo turno della Coppa Italia di serie D e per i giallorossi di Castellabate è il primo impegno ufficiale della stagione e il tecnico Di Gaetano, analizza quest'impegno: " Dopo tanti test una partita in cui si gioca per un obiettivo e questo sicuramente è uno stimolo che magari nelle amichevoli mancava. In palio c'è l'accesso al fase successiva della manifestazione tricolore per cui ci sono le condizioni per vedere una squadra certamente più determinata. Si tratta di una prova importante in vista del campionato contro una squadra che sarà tra le protagoniste di vertice, per noi un test che dovrà servire a verificare il lavoro finora svolto, posso contare su tutti gli elementi ad eccezione di Coulibaly, squalificato". Si gioca al Carrano di Castellabate fischio d'inizio alle ore 16.