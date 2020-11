Per lo stadio Carrano di Castellabate che ospita le gare casalinghe del Santa Maria Cilento impegnata per la prima volta in serie D, sono in arrivo importanti novità che renderanno l'impianto non solo più capiente ma anche polivalente. Il progetto portato avanti dalla locale amminsitrazione comunale è stato messo in piedi e candidato alla partecipazione del bando 2020 " Sport e periferie" del CONI. L'importo stimato per i lavori sfiora i 700mila euro, somma che sarà intercettata attraverso questi fondi nella misura di mezzo milione di euro, mentre per la restante cifra si farà ricorso a fondi comunali. Il progetto realizzato d'intesa con la SSD Polisportiva Santa Maria Cilento, prevede effecientamenti, miglioramenti e manutenzione straordinaria andando ad incidere sul percorso di crescita della struttura che da questa stagione ospita gare a carattere nazionale. " Nell'ottica di questo salto di qualità compiuto dal club giallorosso -fanno sapere dal comune di Castellbate- abbiamo sposato la pianificazione per il migliorameto della struttura candidando l'importante progetto al bando CONI".

