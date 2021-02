Il Santa Maria Cilento alle prese con l'emergenza infortuni che stanno mettendo in difficoltà il tecnico Gianluca Esposito, costretto a schierare molti under, nelle ultime ore ha deciso di rinforzare l'organico assicurandosi le prestazioni del difensore Stefano Chiariello, 25 anni il prossimo mese di maggio, vanta esperienze in serie D con l'Agropoli e con il Gragnano.

Per il difensore salernitano si tratta di un ritorno a Castellabate, infatti, nella passata stagione in eccellenza aveva già vestito la casacca giallorossa del Santa Maria, e tra le prime dichiazioni rilasciate la soddisfazione per la decisione dei dirigenti: «Ritorno in una piazza dove sono stato bene spero di ricambiare la fiducia». Intanto si prepara il recupero di mercoledì con il Troina.

