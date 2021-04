Santa Maria Cilento: succede tutto nel finale, 1-1 con il Dattilo

Il Santa Maria Cilento riesce ad ottenere un prezioso pareggio al " Provinciale " di Trapani con il Dattilo e lo fa in rimonta quando ormai sembrava che dovesse ritornare dalla trasferta in terra sicula con una sconfitta. Accade tutto quasi quando la partita era al tramonto:dapprima i padroni di casa passano in vantaggio con un rigore al minuto 90 quando Campanella, commette fallo su Manfrè, con che l'arbitro indica il dichetto e alla battuta va Bonfiglio che non sbalglia l'esecuzione. Una rete che sembrava chiudere i giochi, ma i giallorossi di Esposito, non demordono e subito dopo con il bomber Maggio, imbeccato da Maio, sigla la rete del pareggio che vale tanto in chiave salvezza per la formazione cilentana che mercoledì affronta una nuova trasferta sul campo del Troina.