Santa Maria Cilento vince 3-2 il test con la Palmese

Il Santa Maria Cilento e Palmese si ritrovano al ”Carrano” per un altro test amichevole, approfittando della pausa domenicale del campionato di serie D. Le due squadre si erano già affrontate a Palma Campania, in un altro match, prima dell’inizio degli impegni ufficiali.

Nel primo tempo, la formazione partenopea apre le marcature con Palmieri al quarto d’ora, autore di una rete di pregevole fattura. Per i giallorossi cilentani, è Capozzoli il più in forma ed è proprio il fantasista a trovare il guizzo vincente con un bel tiro dal limite dell’area. Nella ripresa, il tecnico cilentano Di Gaetano fa ruotare i calciatori a sua disposizione.

I giallorossi chiamano subito Papa a un doppio intervento per poi trovare la rete della rimonta, 2 a 1, con Tandara, a conclusione di una bella trama offensiva. Al 29’ stacco imperioso di Diop, su angolo di De Marco, per il 3 a 1. Proprio come all’andata, la Palmese accorcia le distanze con Puntoriere, che appoggia facilmente in rete per il definitivo 3 a 2. Si torna in campo mercoledì per il campionato e il Santa Maria Cilento va a Paternò,