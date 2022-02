Santa Maria Cilento-Trapani, si svuota l'infermeria: out Campanella

Il Santa Maria Cilento che in questo 2022 ancora non è riuscito a vincere una partita è atteso dalla sfida casalinga con il Trapani e pul contare sul rientro di quasi tutti i reduci da infortuni. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei giallorossi Angelo Nicoletti ha evidenziato proprio il ritorno in gruppo degli elementi che finora erano rimasti ai box: «Con la sola eccezione del capitano Campanella, che dovrebbe comunque tornare a breve, abbiamo potuto preparare al meglio questo confronto e speriamo di poter brindare alla prima vittoria in questo girone di ritorno. Per farlo contiamo anche sul sostegno del pubblico».

Fischio d'inizio al Carrano alle 14.30, arbitra Rispoli di Locri.